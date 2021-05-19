США не пом'якшують політику щодо "Північного потоку-2", - Держдеп

США як і раніше мають намір використовувати всі доступні інструменти, щоб не дозволити добудувати "Північний потік-2". Раніше з'явилася інформація про нібито скасування санкцій проти російського газопроводу .

Про це повідомила на брифінгу представник Держдепартаменту Джаліна Портер .

"Адміністрація прихильна використанню всіх доступних дипломатичних інструментів, щоб не дозволити завершити "Північний потік-2", - сказала вона.

За її словами, США мають намір просувати енергетичну безпеку Європи, щоб не допустити "хижацької поведінки Росії".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Сполучені Штати мають намір відмовитися від санкцій проти "Північний потік-2". Зокрема, за його словами, проти глави компанії Nord Stream 2 Ag Матіаса Варніга.

Зазначимо, вчора, 18 травня, портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.