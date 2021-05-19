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США не пом'якшують політику щодо "Північного потоку-2", - Держдеп

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Вашингтон, Середа 19 травня 2021 23:27
США не пом'якшують політику щодо "Північного потоку-2", - Держдеп Фото: Держдеп не підтвердив пом'якшення політики по Північному потоку - 2 (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: Артур Родивилов

США як і раніше мають намір використовувати всі доступні інструменти, щоб не дозволити добудувати "Північний потік-2". Раніше з'явилася інформація про нібито скасування санкцій проти російського газопроводу.

Про це повідомила на брифінгу представник Держдепартаменту Джаліна Портер.

За її словами, США мають намір просувати енергетичну безпеку Європи, щоб не допустити "хижацької поведінки Росії".

"Адміністрація прихильна використанню всіх доступних дипломатичних інструментів, щоб не дозволити завершити "Північний потік-2", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Сполучені Штати мають намір відмовитися від санкцій проти "Північний потік-2". Зокрема, за його словами, проти глави компанії Nord Stream 2 Ag Матіаса Варніга.

Зазначимо, вчора, 18 травня, портал Axios писав, що відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.

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