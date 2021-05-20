"Подарунок Путіну": у Сенаті США розкритикували рішення щодо Nord Stream 2

У заяві також вказується, що адміністрація США витратила на подання звіту про компанії, залучені в Nord Stream 2, більше часу, ніж має бути. При цьому підкреслюється - таке її рішення стало "подарунком Путіну", що потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.

Відзначається, що адміністрація віддає пріоритет німецьким і російським інтересам, а не інтересам США союзників в Центральній, Східній і Північній Європі.

"Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніга, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів - дозволити завершення цього російського проекту зловмисного впливу", - повідомив старший член комітету сенатор Джим Ріш.