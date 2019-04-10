ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко здасть аналізи експертам VADA

Новини » Вибори 2019    10.04.2019 - 12:24
Порошенко здасть аналізи експертам VADA
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко збирається у другій половині дня середи прибути в НСК "Олімпійський"

Президент України Петро Порошенко збирається у другій половині дня середи прибути в НСК Олімпійський і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA. Про це повідомляє прес-служба АП.

Раніше український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко перед дебатами закликав кандидатів на пост президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.

Нагадаємо, Зеленський і Порошенко раніше проходили медобстеження. Порошенко здавав аналізи на НСК "Олімпійський", а Зеленський - у приватній клініці Eurolab.

В той же день, кандидати оприлюднили попередні результати аналізів. Зокрема, протягом перших двох годин було зроблено два види досліджень аналізів Порошенка. Медики заявили, що ніяких психоактивних речовин знайдено не було.

Медики пояснили, що остаточний результат, пов'язаний з вживанням будь-яких психоактивних речовин протягом більш тривалого часу буде отриманий протягом двох тижнів. Результати аналізів покажуть дані про останніх шести місяцях.

"Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон Дебати Порошенка і Зеленського: усі подробиці
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Порошенко Петроанализыдебаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся