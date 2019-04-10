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Кличко покликав кандидатів на медобстеження експертів VADA

Новини » Вибори 2019    10.04.2019 - 11:27
Кличко покликав кандидатів на медобстеження експертів VADA
Фото: Володимир Кличко (Alex Livesey/Getty Images)

Кандидатів сьогодні чекають на "Олімпійському"

Український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко перед дебатами закликав кандидатів на пост президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ. Відповідне відеозвернення Кличко оприлюднив у Facebook

Медобстеження Кличко закликав пройти у другій половині дня середи.

"Я закликаю добровільно кандидатів у президенти України сьогодні прийти в НСК "Олімпійський" між 15 і 18 годинами і повторно здати аналізи в компетентні організації та лабораторії", - заявив він після спільної прес-конференції з представниками VADA в середу в Києві.

 
See you for Vada doping-test

Владимир Зеленский and Петро Порошенко: We are waiting for you today 3-6pm for Vada-Testing.org! ***English at the second part of the video***

Опубліковано Klitschko Середа, 10 квітня 2019 р.

Нагадаємо, кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко 5 квітня проходили медобстеження, напередодні проведення дебатів. Порошенко здавав аналізи на НСК "Олімпійський", а Зеленський - в приватній клініці Eurolab.

В той же день, кандидати оприлюднили попередні результати аналізів. Зокрема, протягом перших двох годин було зроблено два види досліджень аналізів Порошенка. Медики заявили, що ніяких психоактивних речовин знайдено не було.

Крім того, Володимир Зеленський також оприлюднив результати аналізів перед дебатами, надіслані від клініки "Євролаб".

У той же час боксер Володимир Кличко заявив, що так швидко отримати результати аналізів неможливо і закликав здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA.

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