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Порошенко пояснив, чому "Європейська солідарність" голосувала за ринок землі

Новини » Політика     31.03.2020 - 10:34
Порошенко пояснив, чому "Європейська солідарність" голосувала за ринок землі
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко закликав не вірити фейкам про "тотальний розпродаж землі"

Ухвалення закону про ринок землі з урахуванням принципових правок "Європейської солідарності" - надважливе рішення, яке дозволить сформувати цивілізований ринок землі, тому фракція "ЄС" підтримала цей законопроект у другому читанні. Про це на брифінгу у Верховній Раді після голосування заявив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"В законі не йдеться про продаж землі, бо це була принципова позиція "Європейської солідарності", яку я маю честь очолювати. Ми наголосили, що єдина можливість, коли "Європейська солідарність" підтримає запуск ринку, буде заборона продажу державної землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом. Це поправка "Європейської солідарності", і вона проголосована. Земля, яка належить комунальній власності, муніципалітетам, також заборонена до продажу", - зазначив Порошенко.

Окрім того, Порошенко закликав не вірити фейкам про "тотальний розпродаж землі", які поширюють політики, позиція яких де-факто може призвести до дефолту України.

"Ми зберегли українську державну землю, ми зберегли комунальну власність і сьогодні надали право тільки тим, хто багато років володіє землею як мешканець, як той, хто її обробляє, самому визначати долю власною землі", - додав Порошенко.

Нагадаємо, за прийняття у другому читанні законопроекту №2178-1 про ринок землі проголосували 259 нардепів.

Під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни в законопроект про ринок землі. Зокрема, визначено, що документ набуде чинності з 1 липня 2021. Також парламентарії домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки і про ринок землі. У разі їх схвалення парламентом можливе збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки й дефолт.

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Новини України Порошенко ПетроРынок землиЄвропейська солідарність
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