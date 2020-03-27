МВФ вимагає прийняття законів про банки та про ринок землі, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленский (РБК-Україна)

Україна домовилася з МВФ про збільшення програми до 8 млрд доларів

Міжнародний валютний Фонд вимагає прийняття законів про банки та про ринок землі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна домовилася з МВФ про збільшення програми до 8 млрд доларів.

"У нас щодня ідуть перемовини з МВФ. Ми домовились про збільшення програми. Ми з МВФ, з ЄБРР, з Євросоюзом і з деякими країнами. Зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до 8 мільярдів доларів. Умови МВФ це два закони: закон про банки та закон про землю. Ми домовились, що державну землю ми зараз продавати не будемо, ми зменшили концентрацію", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що Україна може отримати кошти від ЄБРР та Світового банку.

"Якщо далі в цілому разом зі Світовим банком та ЄБРР ми можемо отримати мінімум 10 мільярдів доларів США. Далі розмовляємо і нас обов’язково підтримує Азербайджан… Проговорили і чекаємо відповіді від прем’єр-міністра Канади..Ми розуміємо, що світова криза, але нам дуже важливо зараз це пройти", - додав він.

Також президент повідомив, що впродовж двох тижнів Україна отримає перший швидкий транш.

"Ми домовились з керівництвом МВФ, як тільки ми виконаємо ці умови, впродовж десь днів 15-ти ми отримаємо перший швидкий транш: він буде біля двох, я думаю, що буде 2 мільярди доларів отримаємо - одразу в бюджет України. І зможемо підтримати наших людей", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 27 березня директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) для України.