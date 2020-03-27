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У "Слузі народу" обговорили зміни в законопроект про ринок землі

Новини » Політика     27.03.2020 - 22:13
У "Слузі народу" обговорили зміни в законопроект про ринок землі
Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

Планується, що закон про ринок землі вступить в дію з 1 липня 2021 року

Під час засідання фракції "Слуга народу" обговорили зміни до законопроект про ринок землі. Про це повідомила перший заступник глави фракції Євгенія Кравчук Facebook.

За її словами, президент Володимир Зеленський запропонував прийняти законопроект в наступних параметрах:

  • Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавирусная паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;
  • Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи-громадяни України та не більше 100 гектарів в одні руки;
  • Після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки;
  • Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні, перші два роки мінімум);
  • Продаж іноземцям - після референдуму

"Це умови, які приймають міжнародні кредитори. Це означає, що ніякі "роштильди", якими лякали людей, не збиралися і не збираються скуповувати нашу землю. Це означає, що так само ніхто не збирався її розпродавати. Від нас ніхто не хоче забрати наше багатство, світ чекає від нас сигналів про нашу готовність втілювати реформи і боротися з сірими ринками", - написала Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

Очікувалося, що парламент може завершити розгляд поправок до законопроекту про ринок землі в четвер, 19 березня. Однак 17 березня на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавирусу депутати проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня.

Стало відомо, скільки нардепів від СН підтвердили участь у засіданні Ради Рада не буде розглядати земельну реформу в четвер
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