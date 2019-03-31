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Порошенко: Україна сьогодні успішно пройшла тест на європейськість

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 20:46
Порошенко: Україна сьогодні успішно пройшла тест на європейськість
Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Порошенко назвав передвиборну кампанію 2019 року "гострою"

Президент України Петро Порошенко назвав вільні і демократичні вибори президента України 2019 тестом на європейськість. Про це він заявив під час брифінгу.

Порошенко в ході брифінгу подякував виборцям, 2які не залишилися сьогодні вдома". Президент заявив, що українці продемонстрували, що "є відповідальними громадянами, які вболівають за майбутнє своєї держави".

Також він подякував українцям, які "вже зараз твердо підтримали курс України на вступ до ЄС і НАТО".

При цьому він зазначив, що конкуренція під час передвиборної кампанія була "гострою".

"Такої гострої конкуренції, як під час цієї кампанії 2019 року, у нас не було ще ні на одних президентських виборах. Ніколи ще не було такого безпрецедентно широкого доступу опозиційних кандидатів до ЗМІ. Інша справа, що вони використовували його для того, щоб лити бруд на опонентів", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що Україна "успішно склала іспит на європейськість".

"Вільні й демократичні вибори – тест на нашу європейськість, на нашу відповідність європейській політичній культурі, цивілізаційним стандартам Європейського Союзу. І я переконаний в тому, що цей іспит Україна сьогодні склала успішно. І підтвердить це 21 квітня", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, за результатами Національного екзит-полу, яке провели фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Пізніше голова фракції "Блок Петра Порошенко" в парламенті прокоментував перший тур виборів президента України, який відбувся 31 березня 2019 року.

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