Порошенко після першого туру виборів звернувся до молоді

Фото: Петро Порошенко (прес-служба президента України)

Порошенко розуміє мотиви протестного голосування

Петро Порошенко після першого туру виборів президента України, який відбувся 31 березня 2019 року, зробив заяву, в якій зокрема звернувся до молодого покоління. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як за заявив діючий президент, він розуміє мотиви протестного голосування молоді на виборах в Україні.

"Я зрозумів мотиви вашого протесту. Я вас почув. Прошу, почуйте і ви мене. Все що ми робили протягом 5 років - для майбутніх поколінь", - сказав він.

У той же час він підкреслив, що важливим є те, яким курсом далі піде країна, хто буде верховним головнокомандувачем, хто представлятиме Україну на міжнародних зустрічах із західними лідерами і в розмовах з Москвою.

"Так, і з Росією так чи інакше за великим столом з нашими європейськими та американськими партнерами прийдеться говорити. Але представлятиме її не Максим Галкін чи Євгеній Петросян, а, так, щоб ви знали про всяк випадок, Володимир Путін", - додав він.

Нагадаємо, за результатами Національного екзит-полу, який провели фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Відзначимо, що за даними екзіт-полу ТСН до другого туру проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними "Всеукраїнського екзит-полу" каналів 112 і NewsOne, у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський (30,7%) і Петро Порошенко (18,6%).