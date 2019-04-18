Порошенко: Світові фінансові організації стурбовані рішенням суду по ПриватБанку

Президент України Петро Порошенко заявив, що світові фінансові організації стурбовані у зв'язку з визнанням Окружним адмінсудом Києва незаконною націоналізацію ПриватБанку. Про це він сказав на засіданні РНБО у четвер.

Він нагадав, що на рішення суду вже відреагували США і Євросоюз.

"Хочу заявити, що у нас дуже тривожна ситуація з точки зору реакції світу на подібні позиції. Ми сьогодні вже маємо реакцію Сполучених Штатів Америки, маємо реакцію Європейського Союзу, маємо реакцію Світового банку і Міжнародного валютного фонду, й інших країн "великої сімки", які чітко заявляють, що націоналізація 2016 року була вимушеним кроком, абсолютно виправданим після проведення ретельної перевірки та аудиту, який був найнятий Національним банком", - сказав Порошенко

Нагадаємо, раніше в посольстві США в Україні та представництво ЄС в Україні вже відреагували на новину про рішення суду, заявивши, що "міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері".

РБК-Україна писало, що сьогодні Президент Петро Порошенко скликав нараду в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) після рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку".

18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку".

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що на рішення суду про незаконною націоналізацію "ПриватБанку" буде подана апеляція.