НБУ подасть апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізацію ПриватБанку

Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/ Press office NBU)

Смолій пообіцяв недопустити денаціоналізації

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що на рішення суду про незаконну націоналізацію "ПриватБанку" буде подана апеляція. Про це він заявив під час засідання РНБО ввечері 18 квітня.

Він наголосив, що повернення банку до попередніх власників неможливе та не передбачене законом.

"Однак якщо повернеться, це грозить тим, що Фонду гарантування вкладів доведеться виплатити платникам біля 100 млрд гривень. Це суттєво вплине, як на інфляцію. Також ми не можемо прогнозувати, як це вплине на курс. Сьогодні різниця між ранком і закриттям банківського ринку була +15 копійок вплив на співвідношення долар - гривня. Ми робимо все можливе, щоб не допустити паніки та впливу на стабільність банківської системи", - сказав Смолій.

Також він наголосив, що на це рішення суду буде подана апеляція.

"Безумовно ми подамо апеляцію на рішення цього суду після того, як отримаємо повне рішення. І будемо прикладати всіх зусиль, щоб не допустити прийняття рішення по денаціоналізації ПриватБанку", - заявив Смолій.

РБК-Україна писало, що сьогодні Президент Петро Порошенко скликав нараду в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) після рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку".

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Як зазначається в рішенні суду, підставою були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення ПАТ КБ "Приватбанк" до категорії неплатоспроможних та порушення процедури націоналізації банку.