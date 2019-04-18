ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ подасть апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізацію ПриватБанку

Новини » Політика    18.04.2019 - 21:35
НБУ подасть апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізацію ПриватБанку
Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/ Press office NBU)

Смолій пообіцяв недопустити денаціоналізації

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що на рішення суду про незаконну націоналізацію "ПриватБанку" буде подана апеляція. Про це він заявив під час засідання РНБО ввечері 18 квітня. 

Він наголосив, що повернення банку до попередніх власників неможливе та не передбачене законом.

"Однак якщо повернеться, це грозить тим, що Фонду гарантування вкладів доведеться виплатити платникам біля 100 млрд гривень. Це суттєво вплине, як на інфляцію. Також ми не можемо прогнозувати, як це вплине на курс. Сьогодні різниця між ранком і закриттям банківського ринку була +15 копійок вплив на співвідношення долар - гривня. Ми робимо все можливе, щоб не допустити паніки та впливу на стабільність банківської системи", - сказав Смолій. 

Також він наголосив, що на це рішення суду буде подана апеляція.

"Безумовно ми подамо апеляцію на рішення цього суду після того, як отримаємо повне рішення. І будемо прикладати всіх зусиль, щоб не допустити прийняття рішення по денаціоналізації ПриватБанку", - заявив Смолій.

РБК-Україна писало, що сьогодні Президент Петро Порошенко скликав нараду в Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) після рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку".

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Як зазначається в рішенні суду, підставою були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення ПАТ КБ "Приватбанк" до категорії неплатоспроможних та порушення процедури націоналізації банку.

Євросоюз прокоментував рішення суду щодо націоналізації ПриватБанку У посольстві США прокоментували рішення суду щодо націоналізації ПриватБанку
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ПриватБанкНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся