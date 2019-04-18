У посольстві США прокоментували рішення суду щодо націоналізації ПриватБанку

Фото: Посольство США (usembassy.gov)

Коломойському нагадали про його прохання про націоналізацію банку в грудні 2016 року

Посольство США в Україні зробило заяву після рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті посольства.

Як нагадується в заяві, у 2016 році з проханням про націоналізацію виступили колишні власники і міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та НБУ.

"І хоча для цього необхідно було влити близько 160 млрд грн коштів українських платників податків для відновлення платоспроможності банку, це забезпечило довгострокову життєздатність "ПриватБанку", захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни",

У посольстві вітають реформу корпоративного управління "ПриватБанку" на чолі з незалежною наглядовою радою, а також трансформацію її бізнес-моделі, що вже призвело до посилення ефективності та стабільності всієї банківської системи.

"Важливо, що влада продовжує свої зусилля щодо відшкодування збитків від колишніх власників та пов’язаних сторін збанкрутілих банків. Міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері", - додали в посольстві.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку" загрожує Україні багатомільярдними збитками і дефолтом.