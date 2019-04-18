Порошенко: Мировые финансовые организации обеспокоены решением суда по ПриватБанку

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мировые финансовые организации обеспокоены в связи с признанием Окружным админсудом Киева незаконной национализации ПриватБанка. Об этом он сказал на заседании РНБО в четверг.

Он напомнил, что на решение суда уже отреагировали США и Евросоюз.

"Хочу заявить, что у нас очень тревожная ситуация с точки зрения реакции мира на подобные позиции. Мы сегодня уже имеем реакцию Соединенных Штатов Америки, имеем реакцию Европейского Союза, имеем реакцию Всемирного банка и Международного валютного фонда, и других стран "большой семерки", которые четко заявляют, что национализация 2016 года была вынужденным шагом, абсолютно оправданным после проведения тщательной проверки и аудита, который был нанят Национальным банком", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее в посольстве США в Украине и представительстве ЕС в Украине уже отреагировали на новость о решении суда, заявив, что "международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере".

РБК-Украина писало, что сегодня Президент Петр Порошенко созвал совещание в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".

18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка".

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что на решение суда об незаконной национализации "ПриватБанка" будет подана апелляция.