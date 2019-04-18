ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку

Новини » Економіка    18.04.2019 - 13:34
Суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення ухвалили за позовом Коломойського

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною за процедуру виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене Національним банком.

"Ми продовжимо доводити законність дій та прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції. Вкотре звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Національний банк також запропонує Раді з фінансової стабільності звернутись до Ради національної безпеки та оборони України, Кабінету міністрів України з приводу подібних судових практик, що наносять шкоди міжнародному іміджу України.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

Відзначимо, зараз  два суди в Україні розглядають питання про законність націоналізації "ПриватБанку". Господарський суд міста Києва продовжить розгляд позову колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського 7 травня.

Глава наглядової ради ПриватБанку озвучив плани на період після виборів НБУ змінить вимоги до реквізитів в платіжках через впровадження IBAN
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ПриватБанкНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся