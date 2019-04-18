Суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення ухвалили за позовом Коломойського

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною за процедуру виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене Національним банком.

"Ми продовжимо доводити законність дій та прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції. Вкотре звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Національний банк також запропонує Раді з фінансової стабільності звернутись до Ради національної безпеки та оборони України, Кабінету міністрів України з приводу подібних судових практик, що наносять шкоди міжнародному іміджу України.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

Відзначимо, зараз два суди в Україні розглядають питання про законність націоналізації "ПриватБанку". Господарський суд міста Києва продовжить розгляд позову колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського 7 травня.