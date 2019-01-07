ЦВК відмовилася реєструвати правозахисника з Броварів на вибори-2019

Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

Володимиру Ратушу відмовили в реєстрації кандидатом на пост президента

Центральна виборча комісія України відмовилася реєструвати правозахисника з Броварів Володимира Ратуша кандидатом на пост президента. Про це РБК-Україна повідомив завідувач відділом взаємодії із засобами масової інформації ЦВК Костянтин Хівренко.

За його словами, з початку прийому документів для реєстрації на вибори 2019 року по 3 січня включно документи подали 6 кандидатів.

"З 31 грудня подали документи 6 осіб. 4 січня одного з них зареєстрували. Ще одному відмовили в реєстрації", - розповів Хівренко.

Зазначимо, згідно з інформацією на сайті ЦВК, відмовили в реєстрації правозахиснику з Броварів Володимиру Ратушу. Серед причин - відсутність документів про внесення 2,5 млн гривень застави, помилки і неточності в інших документах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти. Першим кандидатом став колишній міністр екології Ігор Шевченко.

До цього ЦВК затвердила кошторис президентських і парламентських виборів - 2,354 і 1,949 млрд гривень відповідно.