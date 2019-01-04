ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти

Фото: ЦВК (УНІАН)

Першим кандидатом став Ігор Шевченко

Центральна виборча комісія на зареєструвала першого кандидата в президенти на чергових виборах, які відбудуться 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

За даними прес-служби, першим кандидатом став Ігор Шевченко, якому видано посвідчення кандидата на пост президента України встановленої форми.

У ЦВК зазначили, що громадянин України Ігор Шевченко особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на пост президента України разом з доданими документами.

"Розглянувши зазначені документи, Комісія встановила їх відповідність вимогам закону України "Про вибори президента України" та зареєструвала кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року Шевченка Ігоря Анатолійовича, 1971 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, президента Благодійної організації "Успішна Україна", безпартійного, самовисування", - йдеться в повідомленні.

Як писало РБК-Україна, 31 грудня в Україні стартував виборчий процес чергових виборів президента 2019.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 3 січня затвердила кошторис президентських та парламентських виборів. Постановою затверджені кошториси за трьома бюджетними програмами: "Проведення виборів президента України" на суму 2,354 млрд грн; "Проведення виборів народних депутатів України" на суму 1,949 млрд грн; "Функціонування Державного реєстру виборців" на суму 223 млн грн. Також затверджено кошторис видатків ЦВК підготовку та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року на суму 266 млн 30 тис. 808 грн.