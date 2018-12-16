Порошенко не виключає підтримку іншого кандидата в президенти

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз Порошенко не готовий оголосити про участь у виборах

Президент України Петро Порошенко може підтримати іншого кандидата на виборах, які відбудуться в березні 2019 року. Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я дуже довіряю українському народу. Я впевнений в його відповідальному виборі. Якщо я прийму рішення балотуватися (у президенти, - ред.) і якщо так станеться, що буде хтось більш достойний, я буду йому допомагати", - заявив Порошенко.

Порошенко заявив, що зараз не буде "оголошувати про початок президентської кампанії".

"Зараз не готовий, тому що у нас немає виборчої кампанії. Якщо буде прийнято таке рішення, то це буде окремий привід", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Порошенка з імовірністю в 99% піде на вибори у березні 2019 року. У той же час, за інформацією РБК-Україна, він оголосить про участь у виборах не раніше 31 грудня, коли офіційно стартує виборча кампанія.

Дане рішення продиктоване тим, щоб не давати опонентам приводів дорікнути Порошенко у використанні робочих поїздок в інтересах своєї кампанії. А також тим, щоб увійти в гонку з досягненнями в ключовому напрямі "Армія, мова, віра".

У той же час в команді президента заявляють, що рішення про введення воєнного стану насправді було спонтанним і вимушеним кроком. В першу чергу - як сигнал для міжнародних партнерів, що в України є реальні проблеми, і що необхідна активна залученість для врегулювання конфлікту.