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Коли в Україні пройдуть президентські вибори: дата

Новини » Вибори 2019    30.11.2018 - 13:49
Коли в Україні пройдуть президентські вибори: дата
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перший тур виборів президента 2019 відбудеться наприкінці березня, а другий тур може пройти в квітні

Коли пройдуть президентські вибори 2019 в Україні, календар виборів з усіма ключовими датами виборчого процесу - на РБК-Україна.

Дата президентських виборів 2019

Голосування за кандидатів на посаду глави держави проходить в останню неділю березня на п'ятий рік повноважень чинного президента, як позначено в ст. 17 Закону "Про вибори Президента України". Таким чином, дата чергових президентських виборів в Україні - 31 березня 2019 року.

Загальне таємне голосування громадян, які досягли 18 років, пройде на виборчих дільницях у всіх населених пунктах країни. Українці за кордоном також зможуть проголосувати в спеціально організованих пунктах при посольствах і консульствах.

Виборча кампанія стартує вже наприкінці нинішнього року (за 90 днів до дати голосування). З 31 грудня почнеться висунення кандидатів і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 ЦВК сформує остаточні списки претендентів на президентський пост.

президентські вибори 2019 пройдуть 31 березня 2019 Фото: президентські вибори 2019 пройдуть 31 березня 2019 (facebook.com/Mir24TV)

Висуватися на другий термін може чинний президент Порошенко. Також серед потенційних кандидатів на посаду глави держави - лідери передвиборчих соцопитувань (Тимошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко, Ляшко).

Коли пройде перший і другий тур голосування на виборах 2019

Перший тур голосування в Україні відбудеться в неділю, 31 березня 2019. Офіційні результати оголосять не пізніше 10 квітня. У тому випадку, якщо після першого етапу голосування жоден з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів (50%+1), буде призначений другий тур. Його можлива дата - 21 квітня 2019 року.

Не пізніше 3 червня 2019 новообраний президент України повинен вступити на посаду і принести присягу на урочистому засіданні парламенту.

Опубліковано постанову про вибори президента 31 березня 2019 року Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року
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