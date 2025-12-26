RU

Общество Образование Деньги Изменения

Порайонное оповещение не везде: в ОВА объяснили, как включают воздушную тревогу на Волыни

Подход к объявлению сигнала "Воздушная тревога" в Украине изменили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жителям и гостям Волынской области объяснили, как сегодня работает внешняя система оповещения граждан о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Волынской областной государственной (военной) администрации Ивана Рудницкого в Facebook.

Новый подход к объявлению воздушных тревог в Украине

Глава Волынской ОГА (ОВА) напомнил жителям области, что недавно по всей стране был введен новый подход к объявлению воздушных тревог.

Речь идет о так называемом "порайонном оповещении".

"Эти изменения вы могли заметить в работе официального приложения "Воздушная тревога", - отметил Рудницкий.

Он добавил, что ранее премьер-министр Украины Юрия Свириденко рассказала, что об этом давно просили бизнес и местные громады - чтобы предприятия могли работать без простоев.

"Поэтому ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей", - рассказал чиновник.

Он объяснил, что дифференциация сигнала по отдельным районам "поможет сократить продолжительность тревог в тех громадах, где в конкретный момент нет реальной угрозы".

Как включают воздушную тревогу в Волынской области

Несмотря на введение нового подхода к объявлению воздушной в Украине, Рудницкий сообщил: "пока внешняя система оповещения Волыни технически не позволяет включать сигнал отдельно в каждом районе".

"Именно поэтому он звучит по всей области", - объяснил глава Волынской ОГА (ОВА).

В то же время он отметил, что для понимания как действовать и есть ли угроза - стоит ориентироваться на приложение "Воздушная тревога" в своем телефоне.

В завершение он призвал всех граждан:

  • следить за официальными источниками информации;
  • не игнорировать сигналы тревоги;
  • соблюдать правила безопасности.

Публикация Рудницкого (скриншот: facebook.com/Rudnytskyi.Ivan)

Напомним, ранее мы рассказывали, что сирены в городах Украины предлагают включать по-новому (о чем говорилось в соответствующей электронной петиции к Кабинету министров).

Впоследствии стало известно, что воздушную тревогу будут объявлять по-новому в Киевской области.

Кроме того, порядок объявления - включения сигнала - воздушной тревоги решили изменить в Ровенской и Николаевских областях.

Недавно украинцам объяснили, как будет подаваться сигнал "Воздушная тревога" в Тернопольской области (учитывая особенности территории и скорость средств возможных вражеских атак).

Читайте также, как выключить звук сообщений о воздушной тревоге.

