Популярный пункт пропуска на границе с Венгрией закроют на два дня

На украинско-венгерской границе временно приостановят работу пункта пропуска "Косино - Барабаш". В течение 10 и 11 марта там будут проводить технические работы по подключению новых рабочих модулей к электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую таможню.

График ограничений и причина

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры, ограничения будут действовать 10 и 11 марта с 13:00 до 17:00. В это время специалисты будут осуществлять монтажные работы для подключения к сети новых модулей, предназначенных для работы таможенников и пограничников.

В указанные часы оформление и пропуск граждан, а также транспортных средств в обоих направлениях (как на выезд, так и на въезд в Украину) осуществляться не будут.

Рекомендации для путешествующих

Таможенники призывают граждан учесть эту информацию при планировании поездок. Для пересечения границы в этот период рекомендуют воспользоваться ближайшими контрольно-пропускными пунктами: