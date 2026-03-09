Популярный пункт пропуска на границе с Венгрией закроют на два дня
На украинско-венгерской границе временно приостановят работу пункта пропуска "Косино - Барабаш". В течение 10 и 11 марта там будут проводить технические работы по подключению новых рабочих модулей к электросети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую таможню.
Читайте также: Украинцам опасно находиться в Венгрии: срочное заявление МИД
График ограничений и причина
По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры, ограничения будут действовать 10 и 11 марта с 13:00 до 17:00. В это время специалисты будут осуществлять монтажные работы для подключения к сети новых модулей, предназначенных для работы таможенников и пограничников.
В указанные часы оформление и пропуск граждан, а также транспортных средств в обоих направлениях (как на выезд, так и на въезд в Украину) осуществляться не будут.
Рекомендации для путешествующих
Таможенники призывают граждан учесть эту информацию при планировании поездок. Для пересечения границы в этот период рекомендуют воспользоваться ближайшими контрольно-пропускными пунктами:
- "Вилок - Тисабеч";
- "Великая Паладь - Нодьгодош";
- "Астей - Берегшурань".
Отметим, что МИД Украины официально призвал граждан воздержаться от поездок в Венгрию и выбирать альтернативные транзитные маршруты. В ведомстве отметили, что пока не могут гарантировать безопасность украинцев на территории страны. Такое заявление прозвучало на фоне задержания украинских инкассаторов в Венгрии.
Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии
5 марта в Венгрии безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля Ощадбанка. Совместно с австрийским Raiffeisen Bank осуществлялась плановая перевозка валюты и золота: 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.
Несмотря на то, что семерых украинских инкассаторов удалось вернуть в тот же день, венгерские власти до сих пор удерживают арестованное имущество. МИД Украины расценивает действия режима премьера Виктора Орбана как незаконные и уже готовит ответные меры, в частности рассматривается введение санкций.
Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.