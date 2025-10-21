ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Telegram заполонили фейковые боты Monobank: что нужно знать клиентам

Вторник 21 октября 2025 18:29
UA EN RU
Telegram заполонили фейковые боты Monobank: что нужно знать клиентам Фото: Мошенники выдают себя за ботов Monobank (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Telegram начали массово появляться фейковые аккаунты и чат-боты, которые якобы представляют Monobank. Их цель - похитить деньги и персональные данные пользователей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на проект Кибер Брама.

По схеме мошенников, когда пользователь ищет официальный бот банка, то наталкивается на подделку. Фейковый бот общается от имени банка и просит данные карты, логины, пароли или коды из SMS. После передачи информации деньги зачисляются на счета мошенников, а пользователя блокируют.

Как уберечься от мошенников:

  • использовать только официальный бот @monobankbot;
  • проверять точное название аккаунта и URL;
  • никогда не передавать данные карты, пароли или SMS-коды посторонним;
  • для операций пользоваться официальным приложением или сайтом банка.

Monobank никогда не просит подтверждения данных через сторонние боты.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская блогерша Ксюша Манекен потеряла более 6 миллионов гривен из-за мошенников, которые выдали себя за поддержку Monobank в Telegram. Она передала им доступ к счету после того, как "менеджер" убедил переустановить приложение.

В Monobank объяснили, что Манекен наткнулась на фейковый аккаунт и добровольно предоставила мошенникам доступ. Банк заявил, что помогает правоохранителям в расследовании и пытается вернуть средства.

Также мы писали, что Monobank добавил в приложении возможность пожаловаться на подозрительные сборы в "Банке", чтобы сообщать о донат-мошенничестве. Жалобы анонимны и рассматриваются вручную, а при достаточном количестве обращений банк будет проверять такие сборы внимательнее.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраї в Україні Монобанк Мошенническая схема Мошенники
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию