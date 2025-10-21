Telegram заполонили фейковые боты Monobank: что нужно знать клиентам

В Telegram начали массово появляться фейковые аккаунты и чат-боты, которые якобы представляют Monobank. Их цель - похитить деньги и персональные данные пользователей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на проект Кибер Брама .

По схеме мошенников, когда пользователь ищет официальный бот банка, то наталкивается на подделку. Фейковый бот общается от имени банка и просит данные карты, логины, пароли или коды из SMS. После передачи информации деньги зачисляются на счета мошенников, а пользователя блокируют.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская блогерша Ксюша Манекен потеряла более 6 миллионов гривен из-за мошенников, которые выдали себя за поддержку Monobank в Telegram. Она передала им доступ к счету после того, как "менеджер" убедил переустановить приложение.

В Monobank объяснили, что Манекен наткнулась на фейковый аккаунт и добровольно предоставила мошенникам доступ. Банк заявил, что помогает правоохранителям в расследовании и пытается вернуть средства.

Также мы писали, что Monobank добавил в приложении возможность пожаловаться на подозрительные сборы в "Банке", чтобы сообщать о донат-мошенничестве. Жалобы анонимны и рассматриваются вручную, а при достаточном количестве обращений банк будет проверять такие сборы внимательнее.