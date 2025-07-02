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Популярная специя может остановить рост раковых клеток: новое исследование

Среда 02 июля 2025 16:18
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Популярная специя может остановить рост раковых клеток: новое исследование Фото: Какая специя предотвращает рак (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Ученые из Лестерского университета сделали смелое заявление, которое может изменить подход к профилактике рака кишечника: добавление этой специи в ежедневный рацион потенциально может помочь предотвратить онкологию.

Какая именно специя борется с раковыми клетками, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Куркума - специя, которая необходима всем

Главное активное вещество в куркуме - это куркумин, который придает ей характерный ярко-оранжевый цвет. Именно куркумин, по данным исследователей, способен останавливать рост раковых клеток на ранних стадиях.

В лабораторных опытах куркумин продемонстрировал способность блокировать работу специфического белка, который помогает раковым клеткам размножаться и образовывать опухоли. Результаты показали, что куркумин не только останавливает размножение опасных клеток, но и делает их менее активными.

Исследования подтвердили: куркумин может помочь остановить развитие и даже повторное появление опухолей.

Ученые также провели эксперименты на мышах, где куркумин замедлял рост опухолей и продлевал жизнь животным. Это важный шаг в понимании его потенциальных противораковых свойств.

Сколько куркумина нужно и как его получить?

Чтобы получить такое количество куркумина, которое использовали в опытах, человеку нужно принимать от 1,5 до 2 граммов куркумина в день.

Однако, стоит учесть, что в обычной специи куркумы содержание куркумина составляет лишь около 2-5%. Это означает, что для достижения терапевтической дозы пришлось бы съедать очень большое количество специи, что практически невозможно. Именно поэтому чаще всего для получения необходимой концентрации куркумина используют специальные добавки.

Чем еще полезна куркума?

Куркума - это популярная специя, широко используемая в индийской и азиатской кухнях. Она давно известна своими многочисленными полезными свойствами:

Противовоспалительный эффект

Кроме борьбы с раком, куркума помогает уменьшать боль, например, при артрите, благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам.

Антиоксидантное действие

Куркумин является сильным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждения свободными радикалами.

Организация Cancer Research UK также признает большой потенциал куркумина. Однако, специалисты отмечают, что сейчас нужно больше исследований, чтобы окончательно подтвердить его эффективность у человека и определить оптимальные дозы для профилактики и лечения рака.

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