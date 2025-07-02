Популярна спеція може зупинити ріст ракових клітин: нове дослідження

Вчені з Лестерського університету зробили сміливу заяву, що може змінити підхід до профілактики раку кишечника: додавання цієї спеції до щоденного раціону потенційно може допомогти запобігти онкології.

Яка саме спеція бореться з раковими клітинами, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Куркума - спеція, яка необхідна всім

Головна активна речовина в куркумі – це куркумін, який надає їй характерний яскраво-помаранчевий колір. Саме куркумін, за даними дослідників, здатен зупиняти ріст ракових клітин на ранніх стадіях.

У лабораторних дослідах куркумін продемонстрував здатність блокувати роботу специфічного білка, який допомагає раковим клітинам розмножуватися та утворювати пухлини. Результати показали, що куркумін не тільки зупиняє розмноження небезпечних клітин, але й робить їх менш активними.

Дослідження підтвердили: куркумін може допомогти зупинити розвиток і навіть повторну появу пухлин.

Науковці також провели експерименти на мишах, де куркумін уповільнював ріст пухлин і подовжував життя тваринам. Це важливий крок у розумінні його потенційних протиракових властивостей.

Скільки куркуміну потрібно і як його отримати?

Щоб отримати таку кількість куркуміну, яку використовували в дослідах, людині потрібно приймати від 1,5 до 2 грамів куркуміну на день.

Однак, варто врахувати, що в звичайній спеції куркуми вміст куркуміну становить лише близько 2-5%. Це означає, що для досягнення терапевтичної дози довелося б з'їдати дуже велику кількість спеції, що практично неможливо. Саме тому найчастіше для отримання необхідної концентрації куркуміну використовують спеціальні добавки.

Чим ще корисна куркума?

Куркума – це популярна спеція, що широко використовується в індійській та азійській кухнях. Вона давно відома своїми численними корисними властивостями:

Протизапальний ефект

Окрім боротьби з раком, куркума допомагає зменшувати біль, наприклад, при артриті, завдяки своїм потужним протизапальним властивостям.

Антиоксидантна дія

Куркумін є сильним антиоксидантом, що захищає клітини від пошкодження вільними радикалами.

Організація Cancer Research UK також визнає великий потенціал куркуміну. Проте, фахівці зазначають, що наразі потрібно більше досліджень, щоб остаточно підтвердити його ефективність у людини та визначити оптимальні дози для профілактики та лікування раку.