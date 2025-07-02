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Этот дешевый продукт из магазина защитит сердце и снизит холестерин

Среда 02 июля 2025 08:46
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Этот дешевый продукт из магазина защитит сердце и снизит холестерин Фото: Этот вид капусты очень полезен для сердца (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Скромный овощ из магазина, который стоит недорого, может стать вашим секретным ингредиентом в борьбе за низкий холестерин и здоровый кишечник.

О каком именно продукте идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование в Clinical Phytoscience journal.

Какой овощ из магазина поможет снизить холестерин?

Профессор Франклин Джозеф назвал красную капусту настоящим "суперфудом".

Красная капуста отличается своим впечатляющим питательным профилем, который включает:

  • Клетчатку, которая важна для здорового пищеварения.

  • Антиоксиданты, то есть борьба со свободными радикалами в организме.

  • Противовоспалительные свойства, которые помогают уменьшить воспаление.

  • Полифенолы и антоцианы - именно эти соединения придают капусте ее характерный ярко-красный цвет и активно борются с воспалением и окислительным стрессом.

"Красная капуста - один из самых недооцененных суперфудов в супермаркете. Она богата клетчаткой, низкокалорийна и содержит соединения, которые поддерживают здоровье кишечника, снижают уровень холестерина липопротеинов низкой плотности и способствуют здоровой иммунной системе", - сказал специалист.

"Это невероятный продукт - особенно если учесть его цену", добавил он.

Здоровый кишечник - залог всего

Профессор Джозеф подробнее рассказал, как пребиотические волокна красной капусты питают полезные бактерии кишечника, стремясь к сбалансированному микробиому концепции, которая все чаще связывается с преимуществами от пищеварения до психического благополучия.

"Здоровье кишечника играет огромную роль во всем: от иммунитета до регуляции настроения. Добавление нескольких ложек сырой или слегка приготовленной красной капусты в ваши блюда - это простой способ поддержать его", - сказал он.

Помимо пользы для здоровья кишечника, красная капуста содержит соединения, похожие на сульфорафан, содержащийся в брокколи, которые, как считается, помогают снизить риск некоторых видов рака.

Красная капуста поддерживает пути детоксикации в печени, помогает снизить воспаление и даже была связана с улучшением здоровья сердца благодаря своему антиоксидантному профилю.

Красная капуста и холестерин

Совет профессора Джозефа подтверждается исследованием, опубликованным в журнале Clinical Phytoscience 2019 года. Исследование показало, что у кроликов с высоким уровнем холестерина потребление этого овоща было эффективным в снижении их уровня.

У кроликов с гиперхолестеринемией листья красной капусты показали значительное снижение холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности и уровня триацилглицерола по сравнению с группами, которым вводили экстракт.

Листья красной капусты имеют более высокий потенциал улучшения против измененного липидемического профиля и перекисного окисления липидов по сравнению с ее экстрактом, что объясняет ее способность предотвращать истощение эндогенных антиоксидантных ферментов: SOD и CAT.

Отдельное исследование, появившееся в журнале Федерации американских обществ экспериментальной биологии, также отметило, что очень молодые растения красной капусты могут снизить риск сердечных заболеваний.

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Здоровье Здоровое питание Капуста
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