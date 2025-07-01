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Не только арбуз: эти 5 фруктов увлажнят организм летом

Вторник 01 июля 2025 16:25
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Не только арбуз: эти 5 фруктов увлажнят организм летом Фото: Идеальные фрукты для увлажнения летом (Istock)
Автор: Людмила Жукова

В летние месяцы поддерживать надлежащий уровень гидратации может быть чрезвычайно сложно. Высокие температуры и влажность способствуют обезвоживанию, поэтому эксперты обычно рекомендуют увеличить потребление воды и есть полезные фрукты.

Какие 5 плодов вас прекрасно увлажнят и спасут от жары, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Персики

Этот фрукт занимает пятое место в рейтинге фруктов с самым высоким содержанием воды. Персик содержит 88% воды, что делает его идеальным фруктом для этого времени года.

Кроме того, потребление персика может помочь улучшить уровень витаминов A, C, B1, B2 и B6, а также минералов, таких как калий, кальций, сера, хлор, марганец, медь или железо, и бета-каротина. Об этом сообщает Каталонский институт эндокринологии.

Грейпфруты

С немного лучшими показателями мы находим грейпфрут. Этот фрукт содержит 89% воды, как отмечают эксперты Prodieta.

Однако грейпфрут выделяется еще одним из многих своих качеств. Этот фрукт имеет очень низкую калорийность и многочисленные тонизирующие свойства, что делает его идеальным для потребления этим летом без ущерба для вашей диеты.

Дыни

Дыня - один из самых популярных выборов этого лета, и не зря. Она не только содержит от 90 до 92% воды, что делает ее отличным фруктом для тех, кто ищет дополнительной гидратации, но и обладает исключительными свойствами.

Дыня низкокалорийная, обладает мочегонными свойствами, а также содержит большое количество витамина С. Это фрукт, в котором не должно быть недостатка в вашем холодильнике этим летом.

Клубника

Клубника занимает место среди трех фруктов с самым высоким содержанием воды благодаря 90,6% и конкурирует с предыдущим фруктом и следующим.

Она также содержит углеводы (этот компонент является вторым по величине после воды). Клубника также богата клетчаткой, витамином С, фолиевой кислотой, витамином Е и бета-каротином.

Арбузы

Конечно, не обойтись без арбуза, поскольку он является летним фруктом par excellence. Обычно он содержит от 91 до 92% воды. Кроме того, это фрукт, богатый витаминами A, C, E, калий, магний, и он просто восхитителен на вкус. Он может быть идеальным для снятия мышечной усталости, поскольку расслабляет мышцы после интенсивных физических нагрузок.

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