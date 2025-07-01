Эта ягода защищает от болезней и замедляет старение: ее сейчас активно продают
Сочная, ароматная и насыщенная витаминами малина не только лакомство лета, но и настоящий природный эликсир здоровья. Ягода помогает бороться с болезнями, укрепляет иммунитет и даже может продлить жизнь.
РБК-Украина также сообщает, как часто можно есть малину, чтобы не навредить здоровью.
Польза малины для здоровья
Богата клетчаткой
В 100 граммах малины около 6-7 г клетчатки, что является достаточно высоким показателем для фруктов. Клетчатка:
- улучшает пищеварение
- снижает уровень холестерина
- стабилизирует уровень сахара в крови
- способствует ощущению сытости, что помогает контролировать вес
Пищевые волокна (клетчатка) в малине улучшают перистальтику кишечника и способствуют профилактике запоров.
Мощный источник антиоксидантов
Малина содержит флавоноиды (например, кверцетин и элаговую кислоту), которые:
- защищают клетки от повреждений свободными радикалами
- замедляют старение
- могут снижать риск хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических)
Антиоксиданты малины улучшают память, концентрацию и могут снижать риск нейродегенеративных заболеваний.
Поддерживает здоровье сердца
Высокое содержание калия и полифенолов помогает нормализовать артериальное давление, уменьшить воспаление в сосудах и уровень "плохого" холестерина.
Ягода содержит витамин С (до 25-30% суточной нормы в 100 г), что укрепляет иммунитет и способствует усвоению железа.
Как часто можно есть
Малину можно есть довольно часто, если у вас нет аллергии или проблем с желудочно-кишечным трактом.
Рекомендуемая частота употребления малины:
- 1 стакан (150-200 г) в день - оптимальное количество для взрослого человека
- можно есть ежедневно, особенно в сезон, если нет противопоказаний
Кому стоит ограничить потребление:
- людям с язвенной болезнью желудка или гастритом с повышенной кислотностью - из-за наличия органических кислот
- при аллергии на ягоды или чувствительности к салицилатам (природным компонентам малины)
- при диарее или синдроме раздраженного кишечника - малина содержит много клетчатки и может усугубить симптомы
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При написании материала использовались следующие источники: Eating well, Mayo Clinic и Cleveland Clinic.