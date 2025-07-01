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Эта ягода защищает от болезней и замедляет старение: ее сейчас активно продают

Вторник 01 июля 2025 10:33
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Эта ягода защищает от болезней и замедляет старение: ее сейчас активно продают Эксперты рассказали, чем малина полезна для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сочная, ароматная и насыщенная витаминами малина не только лакомство лета, но и настоящий природный эликсир здоровья. Ягода помогает бороться с болезнями, укрепляет иммунитет и даже может продлить жизнь.

РБК-Украина также сообщает, как часто можно есть малину, чтобы не навредить здоровью.

Польза малины для здоровья

Богата клетчаткой

В 100 граммах малины около 6-7 г клетчатки, что является достаточно высоким показателем для фруктов. Клетчатка:

  • улучшает пищеварение
  • снижает уровень холестерина
  • стабилизирует уровень сахара в крови
  • способствует ощущению сытости, что помогает контролировать вес

Пищевые волокна (клетчатка) в малине улучшают перистальтику кишечника и способствуют профилактике запоров.

Мощный источник антиоксидантов

Малина содержит флавоноиды (например, кверцетин и элаговую кислоту), которые:

  • защищают клетки от повреждений свободными радикалами
  • замедляют старение
  • могут снижать риск хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических)

Антиоксиданты малины улучшают память, концентрацию и могут снижать риск нейродегенеративных заболеваний.

Поддерживает здоровье сердца

Высокое содержание калия и полифенолов помогает нормализовать артериальное давление, уменьшить воспаление в сосудах и уровень "плохого" холестерина.

Ягода содержит витамин С (до 25-30% суточной нормы в 100 г), что укрепляет иммунитет и способствует усвоению железа.

Как часто можно есть

Малину можно есть довольно часто, если у вас нет аллергии или проблем с желудочно-кишечным трактом.

Рекомендуемая частота употребления малины:

  • 1 стакан (150-200 г) в день - оптимальное количество для взрослого человека
  • можно есть ежедневно, особенно в сезон, если нет противопоказаний

Кому стоит ограничить потребление:

  • людям с язвенной болезнью желудка или гастритом с повышенной кислотностью - из-за наличия органических кислот
  • при аллергии на ягоды или чувствительности к салицилатам (природным компонентам малины)
  • при диарее или синдроме раздраженного кишечника - малина содержит много клетчатки и может усугубить симптомы

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При написании материала использовались следующие источники: Eating well, Mayo Clinic и Cleveland Clinic.

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