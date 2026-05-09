Несмотря на перемирие, Россия атаковала Украину баллистикой и более 40 дронами, есть прилеты

Напомним, в начале недели Минобороны России объявило о перемирии с Украиной 8 и 9 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский призвал не ждать этого срока и начать режим "тишины" в ночь на 6 мая.

Россия со своей стороны нарушила прекращение огня, атаковав несколько городов Украины, из-за чего в ночь на 8 мая Киев ответил зеркально. В частности, под такой оказались как минимум Москва, Ярославль, Ростов и не только.

Президент США Дональд Трамп вечером 8 мая заявил, что между Украиной и Россией будет трехдневное перемирие - 9, 10 и 11 мая, а также состоится обмен пленными.

После этого Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными, а также издал указ исключить Красную площадь в Москве из целей Украины на время парада.

Что касается других регионов, Киев будет действовать зеркально - если РФ нарушит прекращение огня, Украина поступит так же.