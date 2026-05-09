Война в Украине

Несмотря на перемирие, Россия атаковала Украину баллистикой и более 40 дронами, есть прилеты

08:24 09.05.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей сбила ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 34 российских дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 9 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 43 ударными дронами, несмотря на объявленное ранее перемирие. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

С вечера до утра россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 43 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас", и дроны-имитаторы "Пародия" на юге, севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, в начале недели Минобороны России объявило о перемирии с Украиной 8 и 9 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский призвал не ждать этого срока и начать режим "тишины" в ночь на 6 мая.

Россия со своей стороны нарушила прекращение огня, атаковав несколько городов Украины, из-за чего в ночь на 8 мая Киев ответил зеркально. В частности, под такой оказались как минимум Москва, Ярославль, Ростов и не только.

Президент США Дональд Трамп вечером 8 мая заявил, что между Украиной и Россией будет трехдневное перемирие - 9, 10 и 11 мая, а также состоится обмен пленными.

После этого Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными, а также издал указ исключить Красную площадь в Москве из целей Украины на время парада.

Что касается других регионов, Киев будет действовать зеркально - если РФ нарушит прекращение огня, Украина поступит так же.

