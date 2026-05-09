Попри перемир'я, Росія атакувала Україну балістикою та понад 40 дронами, є прильоти

Перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, на початку тижня Міноборони Росії оголосило про перемир'я з Україною 8 і 9 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський закликав не чекати цього терміну і почати режим "тиші" в ніч на 6 травня.

Росія зі свого боку порушила припинення вогню, атакувавши кілька міст України, через що в ніч на 8 травня Київ відповів дзеркально. Зокрема, під такою виявилися як мінімум Москва, Ярославль, Ростов і не тільки.

Президент США Дональд Трамп увечері 8 травня заявив, що між Україною і Росією буде триденне перемир'я - 9, 10 і 11травня, а також відбудеться обмін полоненими.

Після цього Зеленський підтвердив інформацію щодо обміну полоненими, а також видав указ виключити Червону площу в Москві з цілей України на час параду.

Що стосується інших регіонів, Київ діятиме дзеркально - якщо РФ порушить припинення вогню, Україна вчинить так само.