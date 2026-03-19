Пополнили обменный фонд: бойцы ГУР показали, как проводят зачистку на Запорожье

Украинские разведчики продолжают проводить зачистку на Запорожском направлении и захватывать в плен российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Пленные пополнили обменный фонд. Впоследствии их обменяют на украинских защитников.

Спецназовцы провели тщательную зачистку помещений, уничтожили пехоту противника в ближнем бою и взяли в плен тех, кому посчастливилось выжить.

Как рассказали в ГУР, отдельные группы вражеской пехоты закрепились в жилых зданиях - умелыми методическими действиями разведчики выбили оккупантов из укрытий.

Подразделение "Химера" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины провело успешную зачистку одного из населенных пунктов на Запорожском направлении.

Успешные операции ГУР

Напомним, вчера, 18 марта, "Призраки" ГУР поразили новейшую радиолокационную станцию "Валдай" российской армии во временно оккупированном Крыму.

Также украинская разведка в ночь с 13 на 14 марта вывела из строя два российских военных судна, которые обеспечивали доставку оружия и техники через Керченский пролив.

Ранее подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности.

В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен.