ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Валдай" в огне: "Призраки" ГУР поразили новейшую РЛС россиян в Крыму

13:50 18.03.2026 Ср
2 мин
Чем этот комплекс важен для оккупантов?
aimg Татьяна Степанова
Фото: "Призраки" ГУР поразили новейшую РЛС россиян в Крыму (Getty Images)

"Призраки" ГУР поразили новейшую радиолокационную станцию "Валдай" российской армии во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, в течение первых двух недель марта специалисты спецподразделения "Призраки" ГУР продолжили уничтожение противовоздушной обороны россиян в Крыму.

Во время одного из результативных налетов военные разведчики поразили РЛС "Валдай". Это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными БПЛА.

Также точными ударами "Призраки" выведены из строя:

  • станция постановки радиопомех;
  • ретранслятор для БПЛА типа "Герань/Гербера";
  • комплекс навигационной системы "Глонас".

В дополнение "Призраки" подстрелили на ходу два десантных катера проекта 02510 "БК-16" вместе с экипажами.

Успешные операции ГУР

Напомним, украинская разведка в ночь с 13 на 14 марта вывела из строя два российских военных судна, которые обеспечивали доставку оружия и техники через Керченский пролив.

Также ранее подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности.

В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
