Остановили наступление на Запорожье: ГУР раскрыло подробности трехмесячной операции

Подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.

Операцию проводят подразделения Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибирский батальон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Стражи тьмы, Raven group, Art Division и 6-й отряд специальных действий, входящих в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

Разведчики отметили, что действия спецназовцев позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье.

"Точными ударами дронов и артиллерии военные разведчики системно ограничивают логистические возможности московитов - из-за нехватки обеспечения оккупанты все чаще отказываются от штурмовых действий на направлении", - рассказали в ГУР.

В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен.

Цель разведчиков - сорвать наступательные планы врага и не допустить его продвижения к областному центру.

Отмечается, что в течение трех месяцев воины "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины реализуют комплексную оборонительную операцию на Запорожском направлении.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, в середине февраля российские "военкоры" распространяли информацию о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

В то же время в Силах обороны Юга отметили, что реальная ситуация на этом участке фронта не соответствует таким заявлениям.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деоккупации около 300 квадратных километров территории на юге.

Впоследствии стало известно об активных действиях Десантно-штурмовых войск ВСУ на Александровском направлении, направленных на сдерживание продвижения российских сил.

А 23 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что во время наступательных операций на юге украинские военные освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.

Недавно спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели серию наступательных действий на Запорожском направлении.

Украинские военные вернули контроль над важными позициями, улучшили тактическое положение на участке фронта и уничтожили передовые штурмовые группы противника.

Также в рамках операции украинские бойцы поразили места скопления живой силы и техники РФ, ликвидировали десятки российских военных и установили огневой контроль над ключевыми логистическими путями врага.