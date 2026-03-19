Поповнили обмінний фонд: бійці ГУР показали, як проводять зачистку на Запоріжжі

12:42 19.03.2026 Чт
2 хв
Спецпризначенці опублікували відео однієї з успішних операцій
aimg Тетяна Степанова
Фото: бійці ГУР показали, як проводять зачистку на Запорізькому напрямку (Getty Images)

Українські розвідники продовжують проводити зачистку на Запорізькому напрямку та захоплювати у полон російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Підрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України провів успішну зачистку одного з населених пунктів на Запорізькому напрямку.

Як розповіли у ГУР, окремі групи ворожої піхоти закріпилися в житлових будівлях - вправними методичними діями розвідники вибили окупантів з укриттів.

Спецпризначенці провели ретельну зачистку приміщень, знищили піхоту противника в ближньому бою та взяли в полон тих, кому пощастило вижити.

Полонені поповнили обмінний фонд. Згодом їх обміняють на українських захисників.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, вчора, 18 березня, "Примари" ГУР уразили новітню радіолокаційну станцію "Валдай" російської армії у тимчасово окупованому Криму.

Також українська розвідка в ніч з 13 на 14 березня вивела з ладу два російські військові судна, які забезпечували доставку зброї та техніки через Керченську протоку.

Раніше підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

В ході активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон.

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО