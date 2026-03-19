Поповнили обмінний фонд: бійці ГУР показали, як проводять зачистку на Запоріжжі
Українські розвідники продовжують проводити зачистку на Запорізькому напрямку та захоплювати у полон російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
Підрозділ "Химера" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України провів успішну зачистку одного з населених пунктів на Запорізькому напрямку.
Як розповіли у ГУР, окремі групи ворожої піхоти закріпилися в житлових будівлях - вправними методичними діями розвідники вибили окупантів з укриттів.
Спецпризначенці провели ретельну зачистку приміщень, знищили піхоту противника в ближньому бою та взяли в полон тих, кому пощастило вижити.
Полонені поповнили обмінний фонд. Згодом їх обміняють на українських захисників.
Нагадаємо, вчора, 18 березня, "Примари" ГУР уразили новітню радіолокаційну станцію "Валдай" російської армії у тимчасово окупованому Криму.
Також українська розвідка в ніч з 13 на 14 березня вивела з ладу два російські військові судна, які забезпечували доставку зброї та техніки через Керченську протоку.
Раніше підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.
В ході активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон.