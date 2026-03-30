Работа с жильем в Украине: кому платят до 50 тысяч гривен и где больше всего вакансий

06:40 30.03.2026 Пн
Названы самые оплачиваемые профессии с бесплатным жильем
aimg Татьяна Веремеева
Работа с жильем в Украине: кому платят до 50 тысяч гривен и где больше всего вакансий Фото: Строителей в Украине часто обеспечивают жильем (freepik.com)

В феврале 2026 года рынок вакансий с жильем в Украине показал неоднозначную динамику: зарплаты выросли, но количество предложений и откликов - наоборот уменьшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Читайте также: Зарплаты до 150 тысяч: названы самые оплачиваемые рабочие профессии в Украине

Как изменился рынок: зарплаты и спрос

Аналитики зафиксировали, что в феврале 2026 года медианная зарплата на должности с жильем составила 30 тыс. гривен (против 25 тыс. гривен в феврале 2025-го). Несмотря на рост оплаты, наблюдается некоторое снижение активности:

  • количество вакансий - 8 464 предложения, что на 6% меньше, чем в прошлом году.
  • уровень спроса - количество откликов от кандидатов снизилось на 26%.

Наиболее заметный рост зарплат наблюдается на производстве, в логистике, строительстве и розничной торговле.

ТОП вакансий с проживанием

Перечень сфер с наибольшим количеством предложений остается стабильным. Это преимущественно рабочие, логистические и сервисные специальности.

Медианные зарплаты по должностям (февраль 2026):

  • строитель - 50 тыс. гривен (+11%);
  • водитель - 42,5 тыс. гривен (+16%);
  • автослесарь - 42,5 тыс. гривен (без изменений);
  • производство/рабочие специальности - 32,5 тыс. гривен (+18%);
  • разнорабочий (строительство) - 29 тыс. гривен (+16%);
  • грузчик - 28,2 тыс. гривен (+18%);
  • продавец - 25,4 тыс. гривен (+21%).

Самые низкие выплаты в этой категории предлагают сиделкам (15,4 тыс. гривен) и охранникам (15,3 тыс. гривен).

Региональное распределение

Лидером по количеству предложений с существенным отрывом остается Киевская область (3 346 вакансий). Работодатели здесь готовы платить в среднем 31,5 тыс. гривен (+15%).

Статистика по другим регионам-лидерам:

  • Львовская область - 583 вакансии, зарплата 32,5 тыс. гривен;
  • Ивано-Франковская область - 278 вакансий, зарплата 31,3 тыс. гривен;
  • Одесская область - 448 вакансий, зарплата 27,5 тыс. гривен;
  • Днепропетровская область - 747 вакансий, зарплата 26 тыс. гривен.

Наибольший прирост зарплат зафиксирован в Черкасской (+35%) и Житомирской (+25%) областях. В прифронтовых регионах (Николаевская, Донецкая и Херсонская области) предложений меньше всего (от 20 до 91), однако зарплаты там выросли на 18-43% за год.

Ранее РБК-Украина сообщало о кризисе в ресторанно-гостиничной сфере (HoReCa), вызванном зимними блэкаутами. В отрасли ухудшились условия труда, возросла физическая и психологическая нагрузка, а бизнес столкнулся с острым дефицитом кадров. В то же время большинство заведений продолжает работать и инвестирует в автономность.

Кроме того, мы писали об изменениях на рынке труда за последние четыре года. Зарплаты существенно выросли (почти на 94%), увеличилось количество вакансий и появились новые высокооплачиваемые направления, в частности служба в Силах обороны.

