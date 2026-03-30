Работа с жильем в Украине: кому платят до 50 тысяч гривен и где больше всего вакансий

В феврале 2026 года рынок вакансий с жильем в Украине показал неоднозначную динамику: зарплаты выросли, но количество предложений и откликов - наоборот уменьшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Как изменился рынок: зарплаты и спрос

Аналитики зафиксировали, что в феврале 2026 года медианная зарплата на должности с жильем составила 30 тыс. гривен (против 25 тыс. гривен в феврале 2025-го). Несмотря на рост оплаты, наблюдается некоторое снижение активности:

количество вакансий - 8 464 предложения, что на 6% меньше, чем в прошлом году.

уровень спроса - количество откликов от кандидатов снизилось на 26%.

Наиболее заметный рост зарплат наблюдается на производстве, в логистике, строительстве и розничной торговле.

ТОП вакансий с проживанием

Перечень сфер с наибольшим количеством предложений остается стабильным. Это преимущественно рабочие, логистические и сервисные специальности.

Медианные зарплаты по должностям (февраль 2026):

строитель - 50 тыс. гривен (+11%);

водитель - 42,5 тыс. гривен (+16%);

автослесарь - 42,5 тыс. гривен (без изменений);

производство/рабочие специальности - 32,5 тыс. гривен (+18%);

разнорабочий (строительство) - 29 тыс. гривен (+16%);

грузчик - 28,2 тыс. гривен (+18%);

продавец - 25,4 тыс. гривен (+21%).

Самые низкие выплаты в этой категории предлагают сиделкам (15,4 тыс. гривен) и охранникам (15,3 тыс. гривен).

Региональное распределение

Лидером по количеству предложений с существенным отрывом остается Киевская область (3 346 вакансий). Работодатели здесь готовы платить в среднем 31,5 тыс. гривен (+15%).

Статистика по другим регионам-лидерам:

Львовская область - 583 вакансии, зарплата 32,5 тыс. гривен;

Ивано-Франковская область - 278 вакансий, зарплата 31,3 тыс. гривен;

Одесская область - 448 вакансий, зарплата 27,5 тыс. гривен;

Днепропетровская область - 747 вакансий, зарплата 26 тыс. гривен.

Наибольший прирост зарплат зафиксирован в Черкасской (+35%) и Житомирской (+25%) областях. В прифронтовых регионах (Николаевская, Донецкая и Херсонская области) предложений меньше всего (от 20 до 91), однако зарплаты там выросли на 18-43% за год.