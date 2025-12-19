ua en ru
Спрос на наличную валюту в Украине упал до минимума с начала войны, - НБУ

Украина, Пятница 19 декабря 2025 17:43
Спрос на наличную валюту в Украине упал до минимума с начала войны, - НБУ Иллюстративное фото: украинцы стали реже покупать доллары (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы стали реже покупать наличную валюту. В этом году наблюдался самый низкий уровень оттока валюты с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Национального банка Украины о финансовой стабильности.

"Отток наличной валюты вне банков во ІІ–ІІІ кварталах был самым низким за период полномасштабной войны благодаря устойчивым курсовым ожиданиям и соответственно снижению спроса населения на иностранную валюту", - сказано в сообщении НБУ.

В Нацбанке предположили, что годовые показатели также будут самыми низкими за период военного положения, даже несмотря на традиционный рост спроса на валюту в конце года.

Курс доллара

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 22 декабря 2025 года на уровне 42,2481 гривны за один доллар. Официальный курс евро при этом определен в размере 49,4725 гривны за евро, что на 12 копеек ниже предыдущего значения.

Также 3 декабря Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект о государственном бюджете Украины на 2026 год. В документе предусмотрен среднегодовой прогноз валютного курса: 45,7 гривны за доллар и 49,4 гривны за евро.

Согласно расчетам, которые озвучивались после первого чтения бюджета, уровень инфляции в 2026 году может составить 9,9%, а прожиточный минимум вырасти до 3209 гривен.

Ранее мы писали, что в октябре доллар в Украине заметно подорожал: официальный курс вырос более чем на 70 копеек и достиг 41,9 гривны. Руководитель по продажам АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль связывал это с изменением подходов НБУ к продаже валютных резервов.

Самое высокое значение курса доллара в 2025 году фиксировалось в январе - 42,8 гривны, тогда как минимальный уровень был зафиксирован в апреле и составлял 41,08 гривны.

