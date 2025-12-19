ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ немного снизил курс доллара и евро

Украина, Пятница 19 декабря 2025 16:45
НБУ немного снизил курс доллара и евро Фото: Курс доллара упал на 9 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 9 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 22 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2481 гривен за 1 доллар (-0,09 грн).

НБУ немного снизил курс доллара и евро

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,4725 гривен за 1 евро (-0,12 грн).

НБУ немного снизил курс доллара и евро

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6-7 копеек – до 42,26-42,29 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 18 декабря.

НБУ немного снизил курс доллара и евро

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара по сравнению со значением 18 декабря упал на 6 копеек и составляет 42,49 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 1 копейку – до 49,89 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,98 и 49,28 гривен соответственно.

Курс доллара в третьем квартале

Официальный курс доллара в третьем квартале этого года демонстрировал растущую динамику. 1 сентября курс составлял 41,32 гривны, к началу октября он немного снизился до 41,14 гривен, но уже 1 ноября составил 41,97 гривен. Наибольшим показателем курса стало значение 26 ноября – 42,40 гривен. Далее курс немного снизился и уже на 1 декабря НБУ выставил курс на уровне 42,27 гривен.

Курс на уровне 42,4 гривен был рекордным для доллара, при этом, 26 ноября средний курс продажи доллара на наличном рынке достиг 42,56 гривен, а курс покупки – 42,01 гривен. На межбанковском рынке курс продажи составлял 48,96 гривен, а курс продажи – 48,94 гривен.

