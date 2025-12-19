НБУ немного снизил курс доллара и евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 22 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2481 гривен за 1 доллар (-0,09 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,4725 гривен за 1 евро (-0,12 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6-7 копеек – до 42,26-42,29 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 18 декабря.

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара по сравнению со значением 18 декабря упал на 6 копеек и составляет 42,49 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 1 копейку – до 49,89 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,98 и 49,28 гривен соответственно.