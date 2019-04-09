Японський винищувач пропав з радарів над Тихим океаном

Ілюстративне фото (afrc.af.mil)

З ним був втрачений радіолокаційний контакт

Японський винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35A пропав з екранів радарів під час польоту над Тихим океаном. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.

Винищувач здійснював політ біля узбережжя префектури Аоморі, коли з ним був втрачений радіолокаційний контакт. Він зник з радарів о 19:25 за місцевим часом (13:25 за київським часом). Про якісь інші деталі події поки не повідомляється.

Міністерство оборони США повідомило, що японський винищувач з одним пілотом на борту зник з радара під час навчальної місії.

Нагадаємо, 9 січня 2019 року у Франції в гористій місцевості департаменту Юра пропав винищувач "Міраж-2000", на борту літака знаходилися дві людини. Префектура департаменту почала операцію з пошуку зниклого літака. Літак вилетів з авіабази Нансі-Очей.

Потім уламки винищувача "Міраж-2000" виявили в департаменті Юра.

Пізніше міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі підтвердила загибель двох офіцерів військово-повітряних сил в результаті катастрофи літака Mirage 2000D, яка сталася в середу, 9 січня.