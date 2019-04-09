ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Японський винищувач пропав з радарів над Тихим океаном

Новини » Надзвичайні події    09.04.2019 - 16:00
Японський винищувач пропав з радарів над Тихим океаном
Ілюстративне фото (afrc.af.mil)

З ним був втрачений радіолокаційний контакт

Японський винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35A пропав з екранів радарів під час польоту над Тихим океаном. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.

Винищувач здійснював політ біля узбережжя префектури Аоморі, коли з ним був втрачений радіолокаційний контакт. Він зник з радарів о 19:25 за місцевим часом (13:25 за київським часом). Про якісь інші деталі події поки не повідомляється.

Міністерство оборони США повідомило, що японський винищувач з одним пілотом на борту зник з радара під час навчальної місії.

Нагадаємо, 9 січня 2019 року у Франції в гористій місцевості департаменту Юра пропав винищувач "Міраж-2000", на борту літака знаходилися дві людини. Префектура департаменту почала операцію з пошуку зниклого літака. Літак вилетів з авіабази Нансі-Очей.

Потім уламки винищувача "Міраж-2000" виявили в департаменті Юра.

Пізніше міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі підтвердила загибель двох офіцерів військово-повітряних сил в результаті катастрофи літака Mirage 2000D, яка сталася в середу, 9 січня.

Японія перехопила російський Іл-38 над Японським морем У Індії розбився винищувач МіГ-27
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЯпоніяистребителиEgyptAir Airbus A320
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся