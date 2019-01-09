У Франції в горах знайшли уламки зниклого винищувача

Фото: винищувач (osd mil)

Пошуки пілотів тривають

Уламки винищувача "Міраж-2000", який зник з радарів близько 11 години дня в середу, були виявлені в департаменті Юра. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Еuгоре1.

Рятувальники повідомляють, що пошуки пілотів тривають.

Нагадаємо, 9 січня у Франції в гористій місцевості департаменту Юра пропав винищувач "Міраж-2000", на борту літака знаходилися дві людини. Префектура департаменту Юра почала операцію з пошуку зниклого літака. Літак вилетів з авіабази Нансі-Очей.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вінницькій області 16 жовтня 2018 розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". В результаті катастрофи винищувача Су-27 загинули два пілоти. Один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.

Зазначимо, розслідуванням аварії військового літака займається Державне бюро розслідувань і військова прокуратура. Відкрито кримінальну справу за статтею 416 Кримінального кодексу (Порушення правил польотів або підготовки до них).