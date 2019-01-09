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У Франції з радарів зник винищувач

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 16:33
У Франції з радарів зник винищувач
Фото: винищувач (osd mil)

Один з місцевих жителів повідомив, що чув вибух

У Франції в гористій місцевості департаменту Юра пропав винищувач "Міраж-2000", на борту літака знаходилися дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на L'Est Republicain.

Повідомляється, що пропав винищувач в гористій місцевості між департаментами Юра і Ду. Префектура департаменту Юра почала операцію з пошуку зниклого літака. Літак вилетів з авіабази Нансі-Очей.

Як зазначає L'Est Republicain, один з місцевих жителів повідомив кореспонденту видання, що чув вибух.

Нагадаємо, у Вінницькій області 16 жовтня 2018 розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". В результаті катастрофи винищувача Су-27 під час міжнародних навчань "Чисте небо - 2018" загинули два пілоти. Один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.

Зазначимо, розслідуванням краху військового літака займається Державне бюро розслідувань і військова прокуратура. Відкрито кримінальну справу за статтею 416 Кримінального кодексу (Порушення правил польотів або підготовки до них).

 

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