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У Франції продовжують шукати пілотів зниклого винищувача

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 18:05
У Франції продовжують шукати пілотів зниклого винищувача
Фото: винищувач (osd mil)

Міністр оборони Флоренс Парлі зазначив, що "першочерговим завданням є пошук екіпажу"

Більше сотні рятувальників і поліцейських шукають у французьких горах двох пілотів і винищувач "Міраж-2000", який зник 9 січня біля швейцарського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

Міністр оборони Флоренс Парлі зазначив, що "першочерговим завданням є пошук екіпажу".

Відзначимо, 9 січня у Франції в гористій місцевості департаменту Юра пропав винищувач "Міраж-2000", на борту літака знаходилися дві людини. Префектура департаменту Юра почала операцію з пошуку зниклого літака. Літак вилетів з авіабази Нансі-Очей.

Пізніше повідомили, що уламки винищувача "Міраж-2000" були виявлені в департаменті Юра.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вінницькій області 16 жовтня 2018 розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". В результаті катастрофи винищувача Су-27 загинули два пілоти. Один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.

Розслідуванням аварії військового літака займається Державне бюро розслідувань і військова прокуратура. Відкрито кримінальну справу за статтею 416 Кримінального кодексу (Порушення правил польотів або підготовки до них).

У Франції в горах знайшли уламки зниклого винищувача У Франції з радарів зник винищувач
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