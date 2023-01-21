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В Японии проведут обучение украинских саперов

Новина українською →
Токио, Суббота 21 января 2023 02:01
В Японии проведут обучение украинских саперов Фото: в Японии проведут обучение украинских саперов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Власти Японии в рамках помощи Киеву с 22 января организуют на территории страны обучение для украинских саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По его данным, японская сторона передаст украинцам четыре произведенных в стране миноискателя, а также проведет инструктаж по их использованию.

Кроме того, власти Японии намерены в течение ближайших нескольких месяцев направить своих специалистов в Польшу для продолжения обучения украинских саперов.

Согласно информации агентства, с 15 по 20 января власти Камбоджи при поддержке правительства Японии провели на территории королевства мероприятия по обучению восьми украинских специалистов разминированию.

Ранее посол Украины в Японии заявил, что страна, которая в 2023 году председательствует в "Группе Семи", может сыграть ключевую роль в формировании фонда послевоенного восстановления Украины.

В январе сообщалось, что Япония выделила Украине 95 миллионов долларов помощи.

Напомним, на днях премьер-министр Японии Фумио Кісіда и премьер Канады Джастин Трюдо договорились усилить сотрудничество для помощи Украине.

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