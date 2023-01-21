У Японії проведуть навчання українських саперів

Влада Японії в рамках допомоги Києву з 22 січня організує на території країни навчання для українських саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

За його даними, японська сторона передасть українцям чотири вироблені в країні міношукачі, а також проведе інструктаж щодо їх використання.

Крім того, влада Японії має намір протягом найближчих кількох місяців направити своїх фахівців до Польщі для продовження навчання українських саперів.

Згідно з інформацією агентства, з 15 по 20 січня влада Камбоджі за підтримки уряду Японії провела на території королівства заходи щодо навчання восьми українських фахівців розмінуванню.

У січні повідомлялося, що Японія виділила Україні 95 мільйонів доларів допомоги .

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися посилити співпрацю для допомоги Україні.

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