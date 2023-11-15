ua en ru
Ср, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Япония тренируется отбивать атаки окупантов, на фоне роста военной активности Китая и РФ

Япония, Среда 15 ноября 2023 06:43
UA EN RU
Япония тренируется отбивать атаки окупантов, на фоне роста военной активности Китая и РФ Фото: Япония тренируется отбивать атаки захватчиков (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Япония проводит общенациональные учения вооруженных сил, включающие тренировки по отражению атак захватчиков на фоне роста военной активности Китая и России в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обучение также включает тренировку сил противовоздушной обороны на севере Японии и симуляцию атак на пять ядерных реакторов, включая завод в Фукусиме.

"Ситуация национальной безопасности вокруг Японии ужесточилась, особенно из-за роста военной активности Китая и России в Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море и западной части Тихого океана", - отметил командир Японской десантной бригады быстрого реагирования Синго Нашиноки.

Его подразделение, обученное проводить операции с моря, было создано в 2018 году, чтобы помочь Японии защитить острова Окинава, простирающиеся от главных японских островов до Тайваня.

В декабре прошлого года премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о наращивании военных сил, которое удвоит расходы на оборону в течение следующих пяти лет, чтобы укрепить Силы обороны перед возможными противниками, включая Китай.

Военное сотрудничество США, Южной Кореи и Японии

США, Южная Корея и Япония в этом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также его южнокорейский и японский коллеги выразили обеспокоенность из-за обсуждения военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием.

Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле этого года или в конце октября, когда страны провели первые в истории совместные воздушные учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Китай
NEWS
Не время говорить. Почему Украина далека от мирной сделки с РФ и что об этом думает Запад
Не время говорить. Почему Украина далека от мирной сделки с РФ и что об этом думает Запад
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом