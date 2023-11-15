Японія тренується відбивати атаки окупантів, на тлі зростання військової активності Китаю і РФ

Японія проводить загальнонаціональні навчання збройних сил, які включають тренування з відбиття атак загарбників на тлі зростання військової активності Китаю та Росії в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Навчання також включають тренування сил протиповітряної оборони на півночі Японії та симуляцію атак на п'ять ядерних реакторів, включаючи завод у Фукусімі.

"Ситуація національної безпеки навколо Японії стала жорсткішою, особливо через зростання військової активності Китаю та Росії в Східно-Китайському морі, Південно-Китайському морі та західній частині Тихого океану", - зазначив командир Японської десантної бригади швидкого реагування Сінго Нашінокі.

Його підрозділ, навчений проводити операції з моря, був створений у 2018 році, щоб допомогти Японії захистити острови Окінава, які простягаються від головних японських островів до Тайваню.

Варто зазначити, що у грудні минулого року прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про нарощування військових сил, яке подвоїть витрати на оборону протягом наступних п’яти років, щоб зміцнити Сили оборони перед можливими супротивниками, включаючи Китай.

Військова співпраця США, Південної Кореї та Японії

США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.

Крім цього, нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен, а також його південнокорейський і японський колеги висловили стурбованість через обговорення військової співпраці між Росією й Північною Кореєю, включаючи торгівлю зброєю.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як от це було в квітні цього року або наприкінці жовтня, коли країни провели перші в історії спільні повітряні навчання.