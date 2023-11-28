Япония и Вьетнам усилят военное сотрудничество для противодействия Китаю

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Вьетнама Во Ван Тхуонг в понедельник договорились углубить сотрудничество между двумя странами в сфере морской безопасности в условиях растущей военной активности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

В ходе переговоров Кисида и Тхуонг подтвердили, что будут продолжать готовиться к успеху специального саммита с участием лидеров АСЕАН, который Япония примет в следующем месяце, чтобы отметить 50-летие их дружбы и сотрудничества.

Кисида и Тхуонг также подтвердили свою приверженность расширению двустороннего сотрудничества по разным вопросам, включая экономику и культурные обмены.

Зачем страны усиливают сотрудничество

Япония пытается извлечь выгоду из экономического роста в Азии, укрепляя связи с развивающимися странами, такими как Вьетнам и другие члены АСЕАН, одновременно пытаясь противостоять усилению влияния Китая в регионе.

Вьетнам вместе с другими государствами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии имеет территориальные претензии с Пекином в стратегически важном Южно-Китайском море. Китай претендует на значительную часть этого региона, где проходят одни из самых резвых морских путей в мире.

Между тем между Японией и Китаем возникают споры по поводу контролируемых Токио островов Сэнкаку, на которые претендует Пекин. Корабли китайской береговой охраны неоднократно заходили в японские территориальные воды вокруг безлюдных островков, называемых в Пекине Дяоюйдаой.

Сотрудничество других стран для противостояния Китаю

США, Южная Корея и Япония в этом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле этого года . А в октябре страны впервые в истории провелитрехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова.

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