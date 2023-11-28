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Японія та В'єтнам посилять військову співпрацю для протидії Китаю

Вівторок 28 листопада 2023 03:51
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Японія та В'єтнам посилять військову співпрацю для протидії Китаю Фото: Японія та В'єтнам посилюють військову співпрацю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент В’єтнаму Во Ван Тхуонг у понеділок домовилися поглибити співпрацю між двома країнами у сфері морської безпеки в умовах зростання військової активності Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Під час переговорів Кісіда і Тхуонг підтвердили, що продовжуватимуть готуватися до успіху спеціального саміту за участю лідерів АСЕАН, який Японія прийматиме наступного місяця, щоб відзначити 50-річчя їхньої дружби та співпраці.

Кісіда і Тхуонг також підтвердили свою відданість розширенню двосторонньої співпраці з різних питань, включаючи економіку та культурні обміни.

Для чого країни посилюють співпрацю

Японія намагається отримати вигоду від економічного зростання в Азії, зміцнюючи зв’язки з країнами, що розвиваються, такими як В’єтнам та інші члени АСЕАН, одночасно намагаючись протистояти посиленню впливу Китаю в регіоні.

В'єтнам, разом з іншими державами-членами Асоціації держав Південно-Східної Азії, має територіальні претензії з Пекіном у стратегічно важливому Південно-Китайському морі. Китай претендує на значну частину цього регіону, де проходять одні з найбільш жвавих морських шляхів у світі.

Тим часом між Японією і Китаєм виникають суперечки щодо контрольованих Токіо островів Сенкаку, на які претендує Пекін. Кораблі китайської берегової охорони неодноразово заходили в японські територіальні води навколо безлюдних острівців, які в Пекіні називають Дяоюйдаою.

Співпраця інших країн для протистояння Китаю

США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як от це було в квітні цього року. А в жовтні країни вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.

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