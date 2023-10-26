Япония и Филиппины могут заключить пакт о сотрудничестве из-за угрозы Китая, - СМИ

Правительства Японии и Филиппин могут заключить пакт об усилении сотрудничества в сфере безопасности и содействии совместным учениям из-за растущей угрозы Китаю в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Источники издания сообщают, что во время запланированного на начало ноября саммита на Филиппинах премьер-министр Фумио Кисида и президент Фердинанд Маркос-младший дадут разрешение на переговоры по "соглашению о взаимном доступе", что приведет к присутствию военных сил страны-союзника.

"Участники переговоров с обеих сторон собираются вникнуть в тонкости договора до конца этого года, с целью подписать его уже в следующем году", - отметили источники.

Ожидается, что на саммите Кисида и Маркос пообещают активизировать совместные военные учения обеих стран, что будет способствовать дальнейшему развитию трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности с участием Соединенных Штатов.

Учитывая территориальные претензии Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, Япония и Филиппины стремятся усилить сдерживание путем регулярных совместных тренировок с Соединенными Штатами, сообщили источники.

Такие договоренности предназначены для облегчения перемещения оборонного персонала между странами для обучения и операций по оказанию помощи при стихийных бедствиях, одновременно смягчая ограничения на транспортировку оружия и запасов.

Китай и Филиппины

В последнее время отношения Филиппин и Китая напряжены из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который избрал курс на сближение с США.

В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая на Тайвань. Позже они вместе с Австралией провели совместные морские учения.

А в марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.

Кроме этого, Китай имеет претензии на все Южно-Китайское море, в то время как по международному праву оно распределено между несколькими государствами. Так, в конце сентября Китай установил "плавающий барьер" неподалеку от Филиппин, чем помешал их рыбачьим лодкам выходить в море и работать.

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