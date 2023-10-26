Японія та Філіппіни можуть укласти безпековий пакт через загрозу Китаю, - ЗМІ

Уряди Японії та Філіппін можуть укласти пакт про посилення співпраці у сфері безпеки та сприяння спільним навчаням через зростаючу загрозу Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Джерела видання повідомляють, що під час запланованого на початок листопада саміту на Філіппінах прем’єр-міністр Фуміо Кісіда та президент Фердинанд Маркос-молодший дадуть дозвіл на переговори щодо "угоди про взаємний доступ", що сприятиме присутності військових сил країни-союзника.

"Учасники переговорів з обох сторін збираються вникнути в тонкощі договору до кінця цього року, маючи на меті підписати його вже наступного року", - зазначили джерела.

Очікується, що на саміті Кісіда та Маркос пообіцяють активізувати спільні військові навчання обох країн, що сприятиме подальшому розвитку тристоронньої співпраці у сфері безпеки за участю Сполучених Штатів.

З огляду на територіальні претензії Китаю в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, Японія і Філіппіни прагнуть посилити стримування шляхом регулярних спільних тренувань зі Сполученими Штатами, повідомили джерела.

Такі домовленості призначені для полегшення переміщення оборонного персоналу між країнами для навчання та операцій з надання допомоги при стихійних лихах, одночасно пом’якшуючи обмеження на транспортування зброї та припасів.

Китай та Філіппіни

Останнім часом відносини Філіппін та Китаю є напруженими через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який обрав курс на зближення з США.

Так, на початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань. Пізніше вони разом з Австралією провели спільні морські навчання.

А в березні США та Філіппіни провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

Крім цього, Китай має претензії на все Південно-Китайське море, тоді як за міжнародним правом, воно розподілене між кількома державами. Так, в кінці вересня Китай встановив "плаваючий бар'єр" неподалік Філіппін, чим завадив їхнім рибацьким човнам виходити в море і працювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.