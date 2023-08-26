Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные морские учения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Учения четырех стран начались после того, как в начале августа судно китайской береговой охраны обстреляло из водомета зафрахтованный филиппинскими военными катер в Южно-Китайском море.

В учениях приняли участие крупнейший эсминец Морских сил самообороны Японии Izumo и эсминец Samidare. Кроме того, в учениях участвовали прибрежный боевой корабль ВМС США Mobile, австралийский десантный корабль Canberra, фрегат Anzac, а также истребители F-35A и десантный корабль ВМС Филиппин Dabao Del Su.

Сообщается, что главной целью учений является укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

По словам источников, близких к правительству Японии, совместные учения изначально были запланированы как трехсторонние, поскольку Филиппины планировали отказаться от участия в них.

Совместные учения Японии, США и Австралии

С целью сплочения совместных ВМС, Япония, США и Австралия в тихоокеанском регионе регулярно проводят совместные морские и авиационные учения.

Так, 11 августа, Индия, Япония, США и Австралия провели военно-морские учения "Малабар" у побережья Сиднея. Учения впервые проходили у восточного побережья Австралии, а не западного, как это было раньше. Это обусловлено тем, что корабли находились недалеко от учений Talisman Sabre с участием 13 стран.

Отметим, что 5 августа в Австралию прибыла атомная подлодка класса "Вирджиния" ВМС США также для участия в совместных учениях.