Япония наладит передачу ракет к ЗРК Patriot в Европу: как это поможет Украине

Токио рассмотрит возможность разрешения поставлять японские ракеты Patriot в Европу и другие страны. Это поможет усилить защиту Украины от обстрелов российскими баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

В пятницу, 22 декабря, правительство Японии обновит инструкции по экспорту оборонной продукции. Это позволит поставлять ракеты и другое оборудование по лицензии в страны, где расположены владельцы патентов. В данный момент в США можно отправлять только компоненты лицензированного оборудования.

Кроме того, Япония позволит странам-получателям передавать оборудование третьим странам по предварительному согласию. Исключениями являются страны, которые активно участвуют в вооруженном конфликте, в частности Украина и Израиль.

Издание уточняет, что такое решение хотя и не позволит Вашингтону напрямую отправлять Киеву ракеты Patriot японского производства, но даст США больше возможностей для продолжения поставок Украине оружия собственного производства.

В качестве первого шага Совет национальной безопасности Японии планирует одобрить поставки ракет Patriot в США еще в уходящем году. Вашингтон запросил поставки, поскольку его запасы исчерпываются.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Канчиан отметил, что ракеты Patriot сейчас используют Украина, Израиль и Тайвань. США могли бы обеспечить поставки этим странам, "но с некоторыми сложными компромиссами позже".

Военная помощь Японии для Украины

Несмотря на территориальную удаленность от Украины, Япония активно помогает нашей стране противостоять российскому агрессору рядом с другими государствами Запада.

В начале декабря, Токио сообщил о готовности предоставить дополнительные 4,5 млрд долларов на поддержку Украины.

Также Япония ввела новую программу для переселенцев. Программа заработала прежде всего "для людей из Украины".

Кроме того, Украина получит 1,2 млрд. долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Ожидается, что проект охватит почти 10 млн. украинцев.

Обстрелы Киева российскими баллистическими ракетами

Россия постоянно обстреливает территорию Украины баллистическими ракетами комплексов С-400, "Искандер" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Последний масштабный обстрел произошел 13 декабря. Россияне посреди ночи выпустили по Киеву 10 баллистических ракет. Американские ЗРК Patriot сбили все вражеские цели, но из-за падения обломков пострадали десятки людей, зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения жилой инфраструктуры.

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