Японія налагодить передачу ракет до ЗРК Patriot в Європу: як це допоможе Україні

Токіо розгляне можливість дозволу постачати японські ракети Patriot до Європи та інших країн. Це допоможе посилити захист України від обстрілів російськими балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.

У п'ятницю, 22 грудня, уряд Японії оновить інструкції щодо експорту оборонної продукції. Це дозволить постачати ракети й інше обладнання за ліцензією до країн, де розташовані власники патентів. Наразі до США можна відправляти лише компоненти ліцензованого обладнання.

Крім того, Японія дозволить країнам-одержувачам передавати обладнання третім країнам за попередньою згодою. Виключеннями є країни, що активно беруть участь у збройному конфлікті, зокрема Україна та Ізраїль.

Видання уточнює, що таке рішення хоча і не дозволить Вашингтону напряму відправляти Києву ракети Patriot японського виробництва, але дасть США більше можливостей для продовження постачання Україні зброї власного виробництва.

В якості першого кроку Рада національної безпеки Японії планує схвалити поставки ракет Patriot до США ще цього року. Вашингтон запросив поставки, оскільки його запаси вичерпуються.

Старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Марк Канчіан зазначив, що ракети Patriot наразі використовують Україна, Ізраїль і Тайвань. США могли б забезпечити постачання до цих країн, "але з деякими складними компромісами пізніше".

Військова допомога Японії для України

Попри територіальну віддаленість від України, Японія активно допомагає нашій країні протистояти російському агресору поруч з іншими державами Заходу.

На початку грудня, Токіо повідомив про готовність надати додаткові 4,5 млрд доларів на підтримку України.

Також Японія запровадила нову програму для переселенців. Програма запрацювала насамперед "для людей з України".

Крім того, Україна отримає 1,2 млрд. доларів від Світового банку під гарантії уряду Японії. Очікується, що проект охопить майже 10 млн. українців.

Обстріли Києва російськими балістичними ракетами

Росія постійно обстрілює територію України балістичними ракетами комплексів С-400, "Искандер" і аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Останній масштабний обстріл стався 13 грудня. Росіяни посеред ночі випустили по Києву 10 балістичних ракет. Американські ЗРК Patriot збили усі ворожі цілі, але через падіння уламків постраждали десятки людей, зафіксовані численні пошкодження та руйнування житлової інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.